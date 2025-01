i Autor: KMP Poznań, ago

Trwają poszukiwania

26-letni Szymon zniknął bez śladu. Pilny apel poznańskiej policji

Policjanci z Komisariatu Policji w Czerwonaku prowadzą intensywne poszukiwania zaginionego 26-letniego Szymona Studzińskiego. Młody mężczyzna 29 grudnia 2024 roku opuścił swój dom przy ulicy Maczka w Poznaniu i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania. Co więcej, nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną ani bliskimi, co wzbudziło poważne obawy o jego bezpieczeństwo.