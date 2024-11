Co dostaną pracownicy?

Betonowy element spadł na mężczyznę i go przygniótł! Śmiertelny wypadek w Poznaniu

Zabójstwo 17-letniego Fabiana Zydora. Oskarżeni milczą jak zaklęci. Szokujące wyznanie jednego z nich. "Nigdy go nie spotkałem"

3-letnia Basia nie żyje przez trutkę na gryzonie! Dyspozytor pogotowia stracił pracę

Śmiercionośne opary trutki na myszy zabiły 3-letnią Basię. Przypomnijmy - do zdarzenia doszło w środę, 6 listopada. Jak się okazało, rodzina dziecka postanowiła poradzić sobie z uporczywymi gryzoniami. Nagle jednak domownicy źle się poczuli, a na miejscu musieli pojawić się strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego.

Zobacz: 3-letnia Basia nie żyje przez trutkę na myszy?! Mieszkańcy malutkiej wsi są wstrząśnięci

3-letnia Basia nie żyje. Dyspozytor odmówił wysłania karetki

Rodzina do nowotomyskiego szpitala dotarła samodzielnie, choć bliscy dziewczynki dzwonili pod numer alarmowy. Dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu odmówić wysłania na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Niestety, 3-letnia Basia nie dawała już oznak życia, gdy dotarli na miejsce... Matkę, będącą w ciąży, oraz 7-letnią Zosię przewieziono do szpitala w Poznaniu. One również miały objawy zatrucia.

Krótko po tych szokujących doniesieniach, wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała zespół mający zbadać decyzję dyspozytora. Zespół, w skład którego weszli specjaliści z dziedziny ratownictwa medycznego, po 12 dniach pracy stwierdził, że dyspozytor nie zastosował się w pełni do procedur zbierania wywiadu medycznego. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", decyzja o niewysłaniu karetki została oceniona jako niewłaściwa z powodu braku staranności w zbieraniu informacji.

"Wyborcza" dodaje także, że członkowie zespołu, czy wysłanie karetki mogłoby uratować życie dziecka. Ostateczną ocenę tego aspektu pozostawiono biegłym.