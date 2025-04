35-latek podpalił gospodarstwo, oblał się benzyną i zabarykadował! Horror pod Śremem

Co powiedzieli mundurowi?

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w poniedziałek, 31 marca, w małej wiosce pod Śremem.

- O godz. 12.53 dyżurny śremskiej policji został powiadomiony o tym, że zgłaszająca otrzymała esemesa od swojej znajomej, która napisała jej, że potrzebuje pomocy - informują mundurowi.

Na miejsce od razu ruszyli policjanci z Wydziału Prewencji st. sierż. Piotr Kostysiak i sierż. Szymon Mencel. - Można by rzec, że mundurowi zdążyli na czas i znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie - mówi Ewa Kasińska, oficer prasowa komendy powiatowej policji w Śremie. Na podwórku przed domem paliły się już bowiem trzy motory, quad, palety, wiata i budynek gospodarczy. Nie było czasu do stracenia, więc natychmiast mundurowi wezwali straż pożarną.

Wtedy wybiegła do funkcjonariuszy kobieta, z informacją, że to jej mąż wszystko oblał benzyną i podpalił. Z informacji przekazanej przez kobietę wynikało też, iż mężczyzna… sam zabarykadował się w płonącym budynku gospodarczym. Następne wydarzenia były bardzo dynamiczne, ale i dramatyczne.

- Przez wybitą szybę w drzwiach budynku, policjanci zauważyli krzyczącego mężczyznę. Informował on, że chce popełnić samobójstwo. Mundurowi widząc rozprzestrzeniający się ogień, wyważyli drzwi i weszli do budynku. Mężczyzna, mimo ogromnego zagrożenia, nie chciał go opuścić. Ponadto też był oblany benzyną - opisuje Kasińska.

Policjantom, na szczęście, udało się siłą wyprowadzić 35-latka z budynku. Na miejsce wezwano pogotowie i mężczyzna trafił do szpitala. Gaszeniem pożaru zajęła się straż pożarna, która dotarła na miejsce. 32-letniej żonie mężczyzny, ani też uczestniczącym w akcji policjantom nic się nie stało.

Policja przypomina, że jeśli ktoś przeżywa trudności i myśli o odebraniu sobie życia lub chce pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, to może skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY – CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE PSYCHICZNYM

116 123 - CAŁODOBOWY – TELEFON WSPARCIA EMOCJONALNEGO DLA DOROSŁYCH

112 – NUMER ALARMOWY W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA

Inne numery telefonów pomocowych można znaleźć na stronach internetowych:

www.zapobiegajmysamobojstwom.pl

www.zwjr.pl/bezplatne-numery-pomocowe

www.pokonackryzys.pl

