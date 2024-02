Piła. 41-latka ofiarą wypadku. Audi zderzyło się z peugeotem

41-letnia kobieta to ofiara śmiertelna wypadku w Śmiłowie pod Piłą, gdzie zderzyły się czołowo dwa pojazdy. Do tragedii doszło na drodze krajowej nr 14 we wtorek, 13 lutego, ok. godz. 18. Według wstępnych ustaleń tamtejszej policji jadący audi 49-latek zjechał z nieznanych przyczyn na przeciwległy pas ruchu, którym podróżowały w peugeocie trzy osoby: 41-letnia prowadząca, 40-latek i 18-latka. Zderzenie miało tragiczne skutki.

- Kierująca zginęła na miejscu, natomiast 18-latka została zabrana śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Drugi pasażer peugeota trafił z kolei karetką pogotowia do szpitala w Chodzieży. Najpoważniejsze obrażenia odniósł 49-letni mieszkaniec Szczecina, który został zabrany z urazem płuc do szpitala w Pile - informuje starsza sierżantka Magdalena Mróz z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Jak dodaje kobieta, 40-latek z peugeota miał już opuścić placówkę, natomiast poprawił się również stan zdrowia 18-latki - choć nadal przebywa w szpitalu, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mundurowi cały czas wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku - ich postępowanie nadzoruje prokuratura.