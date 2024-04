Dziennikarz TVP poważnie ucierpiał w wypadku. Niewiarygodne, co znaleźli u sprawcy. To wszystko zmienia

Swietłana P. (52 l.) uciekła ze swoimi dziećmi z Ukrainy przed wojną do Polski. Piekło maluchów trwało jednak nadal, ponieważ wyrodna matka robiła potworne rzeczy w miejscu, które teoretycznie powinno być dla sierot bezpiecznym azylem. Mało tego - W sprawie jest również wątek pedofilski. Jak informowała prokuratura, kobieta w brutalny sposób miała wykorzystać seksualnie część z dzieci oraz przekazywać je obcym mężczyznom. Wszystko miało trwać od marca 2020 roku do kwietnia 2022 roku. - Oskarżona uczyniła sobie z tego procederu stałe źródło dochodu - informował nas Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Ustalenia naszej dziennikarki są przerażające. Kobieta miała bić swoje ofiary nie tylko ręką, ale też krzakiem z kolcami, gałęziami, tłuczkiem do mięsa. Wyrywała dzieciom włosy i do ust wkładała brudnego pampersa. Dzieci miała stawiać na noc do kąta, nie pozwalać korzystać z toalety. Jeden z chłopców zeznał, że był bity po penisie i przywiązywany do pianina, a na talerzu do jedzenia miał podawaną… psią kupę. Do domu dzieci przychodzili też obcy mężczyźni i dochodziło do czynów pedofilskich. Dzieci miały być faszerowane lekami, a budziły się obolałe i bez bielizny. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Poznań: Swietłana nie przyznaje się do ohydnych czynów. Sąd wypuścił ją na wolność

Zdaniem Swietłany P., cała sprawa to wynik działań Rosjanki, która miała jej pomóc w Polsce, ale okazała się jej wrogiem. Swietłana powiedziała w sądzie, że to Rosjanka "zabrała" jej dzieci. - Jestem pewna, że M. zmusza dzieci do opowiadania ohydnych kłamstw. W jaki sposób ja mam udowodnić, że taka sytuacja nie istniała? Dopóki są u niej, będą kłamały. To obrzydliwe, ohydne kłamstwa, nie ma w tym słowa prawdy - mówiła w sądzie Swietłana, która jest przekonana, że nowe domy dzieci bynajmniej nie są lepsze od tego, który przygotowała im ona sama.

Ukrainka podkreśliła w sądzie, że rodzinny dom dziecka prowadziła na Ukrainie przez 14 lat, a przez ten czas nie było żadnych skarg ze strony służb, lekarzy, czy nauczycieli w szkole. Zastępczej matce grozi 15 lat więzienia. Od września 2022 roku przebywała w areszcie, ale teraz może się cieszyć wolnością. Poznański sąd zdecydował, że może wyjść z aresztu. Oskarżona ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i opuszczania Polski. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.