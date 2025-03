Skandal w kościele! Ksiądz skazany za pedofilię zniknął bez śladu. Miał trafić do więzienia

Autor:

Afera w Kostrzynie! Ksiądz skazany za pedofilię zniknął bez śladu. Miał trafić do więzienia

Pod koniec 2023 roku prokuratura oskarżyła go o wykorzystanie zależności i doprowadzenie małoletniego poniżej 15. roku życia do innej czynności seksualnej w okresie od września 2022 do stycznia 2023. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Kiedy kuria dowiedziała się o sprawie, przeniesiono go do Domu Księży Emerytów, gdzie pełnił funkcję dyrektora.

Zobacz: Małe dziecko rozjechane na podwórku! "Najechał dostawczakiem"

W czerwcu 2024 roku Sąd we Wrześni skazał go na 2 lata i 4 miesiące więzienia. Wyrok nie był prawomocny. Podczas rozpatrywania apelacji, Sąd Okręgowy w Poznaniu ujawnił, że duchowny kilkukrotnie kładł rękę na udzie odwożonego ze szkoły chłopca. Sąd uznał to za inną czynność seksualną, a nie naruszenie nietykalności cielesnej, podkreślając brak innej motywacji niż seksualna.

Ujawniono również, że wysyłał nastolatkowi i innym chłopcom zdjęcia i filmy z wulgarnymi komentarzami na temat seksualności, uznane za demoralizujące.

Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał wyrok skazujący, ale złagodził karę do 1,5 roku więzienia.