Śmiertelny wypadek pod Środą Wielkopolską. Nie żyje motorowerzysta

47-letni motorowerzysta zginął na miejscu, po tym jak pod Środą Wielkopolską uderzyło w niego audi A5. Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek, 27 października, na trasie ze Środy Wlkp. do Zaniemyśla, na drodze wojewódzkiej nr 432. Przed godz. 19 tamtejsza policja otrzymała w tej sprawie zgłoszenie, a jak wstępnie udało się ustalić mundurowym, do zdarzenia doszło w czasie, gdy kierujący audi 33-latek wyprzedzał samochód ciężarowy. W trakcie manewru mężczyzna zderzył się z jadącym z naprzeciwka motorowerem, którym podróżowały dwie osoby.

- 47-letni prowadzący pojazd zginął na miejscu, natomiast jego pasażerka - również w wieku 47 lat - trafiła z obrażeniami ciała do szpitala w Środzie Wielkopolskiej - informuje sierżantka Angelika Środa, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej.

Jak dodaje kobieta, na miejscu wypadku nadal mogą występować utrudnienia w ruchu. Kierujący audi był trzeźwy.