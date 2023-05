Ciało 44-letniej kobiety w mieszkaniu w Poznaniu. Służby weszły do środka siłą

Co doprowadziło do śmierci 44-letniej mieszkanki Poznania? Jej ciało znaleziono we wtorek, 30 maja, w mieszkaniu przy ul. Górczyńskiej, ok. godz. 9.30. Jak informuje policja, służby ratownicze dostały się do środka drogą siłową, po tym jak otrzymał zgłoszenie w tej sprawie. Na miejscu pojawił się m.in. lekarz medycyny sądowej. - Wstępnie wykluczył on, by do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie, natomiast nie potrafił wskazać przyczyny zgonu - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Na razie brakuje informacji, by sprawą śmierci 44-latki zajęła się również prokuratura w Poznaniu.

