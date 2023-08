Legionella dotarła do Wielkopolski! Potwiedzono dwa przypadki zakażenia

To niebywałe!

Jeden z widzów TVP3 Poznań nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył na jednym z cmentarzy. Ktoś postanowił umieścić na grobie osiem gwiazdek - symbol kojarzony z przeciwnikami Prawa i Sprawiedliwości. Znajduje się on na nagrobku kobiety, która zmarła w 2023 roku.

Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Spółki Aqualift, zarządcy Cmentarza Komunalnego. - Napis na wskazanym nagrobku bez wątpienia narusza Regulamin Cmentarza i zakłóca powagę miejsca - podkreśla Marzena Kowal, specjalistka ds. administracji MSK Aqualift sp. z o.o. w Międzychodzie.

Charakterystyczne osiem gwiazdek pojawiło się na jednym z nagrobków na Cmentarzu Komunalnym w Międzychodzie. Przecież ta sekta jest niebezpieczna🤡https://t.co/e416NrUWxi pic.twitter.com/K8P3UZTSDD— 🇵🇱 Antyfarmazon 🇵🇱💪 (@ZaPLMundurem) August 21, 2023 ]

Cmentarz każe usunąć osiem gwiazdek z grobu nauczycielki. "To sprawa między mną a moją mamą"

"Gazeta Wyborcza" skontaktowała się w tej sprawie z rodziną zmarłej kobiety. Bliscy podkreślili, że wyrycie ośmiu gwiazdek na grobie było ostatnią wolą kobiety. - Te osiem gwiazdek to sprawa między mną a moją mamą i nikomu nic do tego - powiedziała jej córka.

Rodzina zapowiada także, że "jeśli będzie taka potrzeba", spotka się z firmą Aqualift w sądzie. - Nie zgadzamy się z tym, że został pogwałcony regulamin - zaznaczają i zapowiadają, że gwiazdek nie usuną.

