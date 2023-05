Córeczka policjantów z Poznania cierpi każdego dnia. Pomóc jej może kosztowna operacja [ZDJĘCIA]

Córeczka policjantów z Poznania cierpi każdego dnia. Pomóc jej może kosztowna operacja

Zosia Szustakowska - to córeczka policjantów z wielkopolskiej i poznańskiej drogówki. Dziewczynka urodziła się z chorą, krótszą nóżką. Rodzice od razu postanowili zawalczyć o jej zdrowie. Dziewczynka przeszła trzy operacje wydłużenia nóżki. Pierwszą operację - biodra - była dwa lata temu. Kolejną operacją było wydłużenie kości udowej - noga Zosieńki została wydłużona prawie o 6 cm.

Potem odbyło się usunięcie aparatu zewnetrznego - mówi mama dziewczynki, Magda Szustakowska, która opisuje, że Zosia po zabiegach była na bardzo silnych lekach przeciwbólowych. Także każde ćwiczenie w czasie rehabilitacji związane było z ogromnym bólem. - Był krzyk i płacz, i trzeba było pilnować Zosi rączek, żeby nie wkładała ich do buzi, bo gryzła je do krwi - opowiada kobieta.

Chociaż wszystko wydawało się już być na dobrej drodze, 8 maja, w trakcie szpitalnej konsultacji okazało się, że jest potrzebny kolejny, pilny i bardzo kosztowny zabieg - osteotomia miednicy. Rodzice Zosi - Magda i Daniel muszą teraz uzbierać ogromną kwotę 120 tys. zł, aby Zosia mogła odzyskać sprawność!

- Zosia po operacji będzie zagipsowana na 4 tygodnie, następnie czeka ją miesiąc ciężkiej rehabilitacji. Jest to kolejny etap do sprawność mojej córki, musimy go przejść, ale bez Waszej pomocy to się nie uda - mówią rodzice dziewczynki.

Operację wykonuje polski zespół z kliniki Paley European Institute, a lekarzem prowadzącym Zosię jest nieoceniony doktor Tomasz Albrewczyński. Zosi można pomóc TUTAJ. Liczy się każda, nawet najdrobniejsza wpłata.

Sonda Czy wspierasz internetowe zbiórki? Tak Nie