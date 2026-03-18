Dramat na gospodarstwie! Na ratunek dla rolnika było już za późno

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 17 marca, na terenie jednego z gospodarstw w Baszkowie pod Krotoszynem. Jak podaje „Tygodnik Rolniczy”, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie około godziny 13. Na miejsce natychmiast skierowano karetkę pogotowia, policję oraz zastępy straży pożarnej.

Niestety, mimo szybkiej reakcji, na pomoc było już za późno. 71-letni rolnik zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Z ustaleń służb wynika, że do wypadku doszło podczas przygotowywania sprzętu do prac polowych. Mężczyzna został wciągnięty przez wał odbioru mocy (WOM) pomiędzy ciągnikiem a rozrzutnikiem obornika. Siła działania maszyny była ogromna, a obrażenia okazały się śmiertelne.

Na ten moment dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze w pełni znane. Sprawą zajmują się odpowiednie służby, które będą wyjaśniać, jak doszło do tego tragicznego wypadku.

Policja apeluje do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac gospodarskich, zwłaszcza przy obsłudze maszyn rolniczych. Funkcjonariusze przypominają, że urządzenia takie jak ciągniki czy wały odbioru mocy mogą być skrajnie niebezpieczne i wymagają pełnej koncentracji oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Nawet chwila nieuwagi, pośpiech czy rutyna mogą doprowadzić do tragedii, dlatego tak ważne jest, by każdą pracę wykonywać rozważnie i bez zbędnego ryzyka.