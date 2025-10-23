Pies rzucił się na 8-latka w Wielkopolsce. Chłopiec trafił do szpitala!

Anna Kisiel
żródło PAP
2025-10-23 17:02

Wstrząsające wieści z Wielkopolski! Podczas rodzinnego spaceru po lesie w Żdżenicach, 8-letni chłopiec został brutalnie zaatakowany przez psa rasy bulterier. Dziecko z obrażeniami twarzy trafiło do szpitala, a policja bada okoliczności tego przerażającego zdarzenia. Co stanie się z agresywnym zwierzęciem? Czy właścicielka poniesie konsekwencje? Sprawdź, co już wiemy!

Do zdarzenia doszło w środę, 22 października w Żdżenicach koło Turku. Jak poinformowała asp. Karolina Gmach z Komendy Powiatowej Policji w Turku, 8-letni chłopiec został zaatakowany przez psa rasy bulterier podczas rodzinnego spaceru po lesie.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w Żdżenicach k. Turku (woj. wielkopolskie), podczas rodzinnego spaceru po lesie, do 8-letniego dziecka podbiegł jeden z dwóch przebywających tam w tym samym czasie psów rasy bulterier. Zwierzęta były bez smyczy i kagańców. Pies zaatakował chłopca, prawdopodobnie drapiąc łapami i spowodował rozcięcie oraz zadrapanie skóry twarzy – relacjonuje asp. Gmach.

Rodzice natychmiast zabrali rannego chłopca do szpitala. Na szczęście, jak informuje policja, obrażenia dziecka nie zagrażają jego życiu ani zdrowiu.

Właścicielem agresywnego bulteriera okazała się 32-letnia mieszkanka powiatu kolskiego. Kobieta przedstawiła policji dokumenty potwierdzające aktualne szczepienia psa. O sprawie został również powiadomiony Powiatowy Inspektor Weterynarii w Turku. Na ten moment zwierzę pozostaje pod opieką właścicielki.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawa jest nadzorowana przez prokuratora.

- Policja prowadzi postępowanie w kierunku przestępstwa dot. narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dochodzenie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora – informuje asp. Gmach.

