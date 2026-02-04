Modlitwa zamiast szkolnego dzwonka. Wszyscy opłakują 14-letnią Tetianę. "Miękkie chmury dla anioła"

Tragedia rozegrała się w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Spółdzielców w Kępnie. Pod nieobecność matki, do Tatiany przyszedł znajomy - Oleksander K. (24 l.), na co dzień kierowca busa z firmy meblarskiej. Co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami? Nikt nic nie słyszał, ale doszło tam do niewyobrażalnego dramatu, który wyszedł na jaw, dopiero gdy woda z mieszkania nastolatki zaczęła zalewać mieszkanie sąsiadów.

Niestety, w domu odnaleziono martwą nastolatkę. Co dziwne, dom był zamknięty od środka. Mimo szybkiego przyjazdu ratowników medycznych nie udało się uratować nastolatki. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka została uduszona… Podejrzenia od razu padły na mężczyznę, który był znajomym matki dziewczynki.

Dom był zamknięty od środka, ale kluczy w nim policjanci nie odnaleźli. Miał je za to 24-letni znajomy rodziny Oleksander K. Policja zatrzymała go, a mężczyzna przyznał się, że to on zrobił krzywdę nastolatce. Udusił dziewczynkę, bo doszło między nimi… do sprzeczki.

Postawiliśmy mu zarzut pozbawienia życia poprzez uduszenie – poinformował Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Decyzją sądu wobec podejrzanego zastosowano trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Mężczyzna w Polsce przebywał od 5 lat. Mama zabitej 14-latki przyjechała do Kępna za pracą, a córka dołączyła do niej, gdy wybuchła w Ukrainie wojna. W Szkole Podstawowej r 2 w Kępnie, w której uczyła się dziewczynka, trwa żałoba.

To była miła, sympatyczna, komunikatywna dziewczynka. Wszystkie dzieciaki ją bardzo lubiły - mówi Super Expressowi mama jednej z koleżanek Tetiany. - Nie możemy uwierzyć, że tak kochanemu dziecko wyrządzono krzywdę - dodaje.

W piątek, 6 lutego, za duszę dziewczynki zostanie w kościele w Kępnie odprawiona msza święta.

Wszystkie dzieci się na nią wybierają - mówi nam osoba związana ze szkołą.

W mediach społecznościowych, do mamy dziewczynki, pod wzruszającym zdjęciem ze świeczką, napływają kondolencje z całej Polski oraz Ukrainy. „Nie wiem jak znaleźć dla Ciebie słowa... Chcę cię tylko przytulić. Miękkie chmury dla anioła. Zawsze będę pamiętać tę uśmiechniętą dziewczynę” - napisała w kondolencjach jedna z osób. Pogrzeb dziewczynki odbędzie się w Polsce już wkrótce.