Mieszkańcy Konina mieli cieszyć się placem Wolności w nowej odsłonie przez większą część tegorocznego lata. Pierwotny termin oddania inwestycji do użytku zaplanowano bowiem na 12 lipca 2024 r. Jednak z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac finał robót przesunięto na koniec września. I oto nastąpił!

- Plac Wolności był wyspą ciepła. Wprowadzając zmiany, w tym większą ilość zieleni na rynku, chcemy, by było to miejsce do odpoczynku, relaksu, zielona enklawa w sercu historycznej części Konina - deklaruje rzecznik prezydenta miasta Aneta Wanjas.

Zamiast "betonozy" woda i zieleń. Plac Wolności w Koninie po przebudowie cieszy oczy

W trakcie przebudowy w południowej części rynku zamontowana została podłużna fontanna. Ma ok. 21 m długości i od 0,7 do 2,2 m szerokości. Całość zostanie podświetlona lampami led. Obiekt jest pochylony, przez co woda spływa z jego jednego końca na drugi; kształtem przypomina rzekę. W tej samej części placu zasadzone zostały dwa rzędy lip drobnolistnych.

W północnej części rynku umiejscowione zostały byliny i trawy ozdobne. Obok nich stanęły drewniane ławki z dodatkowymi donicami na zieleń. Kształt ławek jest analogiczny do kształtu fontanny.

Zlikwidowane zostały miejsca parkingowe we wschodniej i północnej części placu. Auta cały czas zostawiać będzie można w części zachodniej, gdzie wyznaczono 12 miejsc postojowych. Wykonane zostały one z nawierzchni przepuszczającej wodę do gruntu. Na rynku pojawiły się ponadto stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Skalę zmian widać na zdjęciach portalu lm.pl, znajdujących się w poniższej galerii.

Przebudowa placu rozpoczęła się w maju tego roku. Wykonawcą była firma Garte Polska Spółka z o.o. Inwestycja pochłonęła ponad 2,3 mln zł i była częścią większego projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie". Wart 6,7 mln zł projekt współfinansowany jest z funduszy norweskich i EOG oraz budżetu państwa.

Plac Wolności jest jednym z dwóch głównych placów miejskich w starej części Konina. Znajdują się przy nim budynek urzędu miejskiego i zabytkowe kamienice, w tym najstarszy murowany budynek w mieście, tzw. dom Zemełki.

