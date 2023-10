Wybory do parlamentu: Frekwencja w Poznaniu i Wielkopolsce. Oto najnowsze dane

Nikoś nie oddychał i był siny. Pilna akcja ratunkowa na A2! Gdyby nie JEGO pomoc, doszłoby do tragedii

Incydent w lokalu wyborczym. Mężczyzna na głosowanie przyszedł z wiatrówką?

W Ostrzeszowie jeden z wyborców chciał wejść do lokalu wyborczego z przedmiotem przypominającym wiatrówkę. Została wezwana policja. - Potwierdzam zajście z udziałem 54-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego. Około godziny 11:50 mężczyzna w rejonie jednego z lokali wyborczych w Ostrzeszowie posiadał przy sobie przedmiot przypominający wyglądem wiatrówkę. Przedmiot zabezpieczono do badań. Z uwagi na powyższe, mężczyznę zatrzymano do dyspozycji prokuratora. W toku dalszych czynności zweryfikowane również zostanie, czy mężczyzna swoim zachowaniem dopuścił się naruszenia ciszy wyborczej - przekazała nam st. asp. Magdalena Hańdziuk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie.

Poza tym jednym incydentem wybory w Wielkopolsce przebiegają spokojnie. - Nie odnotowaliśmy żadnych incydentów - potwierdził nam w niedzielne popołudnie mł. insp. Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.