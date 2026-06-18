Pogoda dla Poznania: 19-21 czerwca

Koniec tygodnia w Poznaniu przyniesie prawdziwie letnie temperatury, ale pogoda będzie zmienna. Choć każdy dzień będzie bardzo ciepły, to różnice w zachmurzeniu i opadach sprawią, że warto dobrze zaplanować weekend. Najlepsze warunki do aktywności na zewnątrz zapanują w sobotę, natomiast niedziela przyniesie pogodowe załamanie.

Piątek pochmurny, ale bardzo ciepły

Weekend rozpocznie się już w piątek, 19 czerwca, bardzo wysoką temperaturą, sięgającą w najcieplejszym momencie dnia około 28 stopni Celsjusza. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 17 stopni. Tego dnia nad miastem dominować będzie jednak duże zachmurzenie, które może ograniczyć ilość słońca. Prognozowane są także niewielkie opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Sobota – kulminacja ciepła i słońca

Sobota, 20 czerwca, zapowiada się na najcieplejszy i najprzyjemniejszy dzień weekendu w Poznaniu. To właśnie wtedy termometry pokażą najwyższe wartości, dochodzące do prawie 31 stopni. Noc z soboty na niedzielę również będzie tropikalna, z temperaturą około 18 stopni. Co ważne, zachmurzenie ma być niewielkie, co oznacza dużo słońca. Szansa na deszcz jest minimalna. Tego dnia nieco mocniej powieje wiatr, osiągając w porywach prędkość około 4 m/s, co może przynieść lekką ulgę w upale.

Deszczowe zakończenie weekendu w niedzielę

Niestety, ostatni dzień weekendu przyniesie zmianę aury. W niedzielę, 21 czerwca, wciąż będzie bardzo gorąco – słupki rtęci wskażą około 30 stopni Celsjusza, a najniższa temperatura w nocy wyniesie 19 stopni. Jednak nad Poznań nadciągną deszczowe chmury. Prognozy przewidują słabe, ale odczuwalne opady deszczu, które będą najbardziej intensywne w ciągu tych trzech dni. Wiatr osłabnie w porównaniu do soboty i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Poznaniu?

Pogoda w ten weekend wyraźnie podpowiada, jak rozplanować wolny czas. Sobota, z wysoką temperaturą i dużą ilością słońca, to idealny moment na spędzenie dnia na świeżym powietrzu. To świetny czas na wycieczkę do parku, wypoczynek nad wodą czy długi spacer. Z kolei deszczowa niedziela, mimo wciąż wysokiej temperatury, może skłonić do poszukania alternatyw pod dachem. Może to być dobra okazja, by odwiedzić kino, muzeum lub spędzić czas w jednej z klimatycznych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather