Śmiertelny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Dostawczak uderzył w auto

Wypadek na obwodnicy Ostrowa. Nie żyje jedna osoba

Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem dokładnych przyczyn dramatycznego zdarzenia drogowego na trasie omijającej Ostrów Wielkopolski. W wyniku zderzenia pojazdów zmarł jeden z poszkodowanych. O pierwszych wnioskach pracujących na miejscu śledczych poinformowała w rozmowie z Radiem ESKA Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej komendy policji.

- Kierujący busem uderzył w stojący na poboczu pojazd. Trzy osoby z tego pojazdu zostały przewiezione do ostrowskiego szpitala, jedna osoba zmarła. Aktualnie policjanci wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - przekazała policjantka.

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Badania przeprowadzone przez służby potwierdziły jednoznacznie, że mężczyzna prowadzący pojazd dostawczy był całkowicie trzeźwy.

Przesyłki ważniejsze niż ludzkie życie?

Jak informuje lokalny portal ostrow24.tv, uczestniczący w wypadku bus należy do firmy kurierskiej. Po zdarzeniu miało dojść do niebezpiecznej sytuacji. Najpierw kierowca samochodu dostawczego przepakowywał przesyłki do innego pojazdu tej firmy, który następnie próbował przejechać obok śmigłowca LPR biorącego udział w akcji ratunkowej.

Utrudnienia na S11 trwały wiele godzin

Dramat rozegrał się wczesnym popołudniem, tuż przed godziną czternastą. Droga ekspresowa S11 prowadząca w stronę Poznania była zablokowana przez wiele godzin, ale obecnie kierowcy mogą tam podróżować w pełni swobodnie.