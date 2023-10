Śmiertelny wypadek w Rogaszycach. Jest nagranie z BMW, którym jechali nastolatkowie

Ledwie kilka godzin po śmiertelnym wypadku w Rogaszycach do internetu trafiło wideo z wnętrza BMW, które jechało troje nastolatków. Auto prowadziła 19-letnia mieszkanka Ostrzeszowa, która jechała prostym odcinkiem drogi krajowej nr 11 razem z dwoma pasażerami w wieku 19 i 17 lat. Jak wstępnie informuje tamtejsza policja, dziewczyna nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i straciła panowanie na autem, które zjechało na prawe pobocze, a następnie na pobliską łąkę, gdzie w pojeździe wybuchł pożar. Gdy na miejsce dotarli strażacy, wszystkie poszkodowane osoby znajdowały się poza pojazdem. Kierująca BMW i 19-latek trafili z obrażeniami do szpitala - dziewczyna była trzeźwa, natomiast 17-latek zginął na miejscu.

- Na miejscu okazało się, że pojazd był już cały objęty ogniem, a dwie osoby znajdowały się poza pojazdem. Po kilku minutach, około 100 metrów od pojazdu, znaleźliśmy też trzecią osobę poszkodowaną – powiedział dyżurny KP PSP w Ostrzeszowie w rozmowie z Ostrzeszowinfo.pl.

„Zwolnij, zwolnij, zwolnij!”

Tymczasem policja w Ostrzeszowie dowiedziała się już o wideo, które było kręcone w aucie przed wypadkiem.

- Widać na nim, jak pasażer filmuje wyczyn 19-latki za kierownicą. Dziewczyna rozpędza BMW na wąskiej drodze do 220 km/h. Jeden z pasażerów dopinguje kierującą, by nie puszczała gazu. Radzi, że ma tylko delikatnie odpuszczać pedał, jeśli już to robi. W ostatniej sekundzie filmu pasażer ostrzega: „Zwolnij, zwolnij, zwolnij!” - informuje serwis brd24.pl.