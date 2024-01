Oddał serce zwierzętom, zginął tragicznie. Kim był Polak, który utonął w Hurghadzie?…

Dwaj Polacy utonęli w Egipcie. Jeden z nich to znany weterynarz z Poznania

Piotr Dąbrowski, znany w Poznaniu weterynarz, to jeden z dwóch Polaków, którzy utonęli w Hurghadzie w Egipcie. Drugą ofiarą jest Wojciech P., a obaj mężczyźni należeli do klubu sportowego VetoNurki, który pożegnał tragicznie zmarłych nurków na swoim profilu facebookowym. - Żegnamy Przyjaciół, ludzi o wielkim sercu, którzy byli zawsze blisko nas, zawsze pomocnych, zawsze razem z Nami. To trudny czas dla całej Braci Nurkowej, dla Rodzin i Przyjaciół - czytamy we wpisie.

Polacy zmarli w czasie nurkowania. Sprawę wyjaśnia MSZ

Jak informował serwis Hurghada24.pl, obaj Polacy zmarli w niedzielę, 14 stycznia, po tym jak wypłynęli razem z kilkunastoma innymi osobami łodzią z przystani Arabia. Według ustaleń portalu mężczyźni mieli zdecydować się na nurkowanie głębinowe przy użyciu liny, ale prawdopodobnie nie byli asekurowani przez inne osoby. Sprawą ich śmierci zajęło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

- Zgodnie z informacją podaną przez Wydział Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sprawa utonięcia dwóch obywateli polskich jest znana Konsulowi RP w Kairze. Ze względu na trwające postępowanie i dobro rodziny zmarłych, osobom trzecim nie udzielamy szczegółowych informacji nt. wypadku. Okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo - powiedział tvn24.pl Paweł Wroński, rzecznik MSZ.

Współpracownicy żegnają weterynarza

Piotra Dąbrowskiego pożegnali również jego współpracownicy z przychodni weterynaryjnej z Poznania. - Żegnamy Szefa, Mentora, Przyjaciela oraz Wybitnego Weterynarza, człowieka o wielkim sercu dla niezliczonej rzeszy podopiecznych, którym niestrudzenie pomagał od 30 lat. To niezwykle trudny okres dla naszej Przychodni i jej pracowników - napisali na profilu facebookowym lecznicy.

