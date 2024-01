i Autor: Shutterstock Dwóch Polaków, w wieku ok. 50 lat, utonęło w Hurghadzie u wybrzeży Egiptu w czasie nurkowania, zdj. ilustracyjne

Sprawę bada już MSZ

Dwóch Polaków utonęło u wybrzeży Egiptu! Tragedia w czasie nurkowania w Hurghadzie

Dwóch Polaków, w wieku ok. 50 lat, utonęło w Hurghadzie u wybrzeży Egiptu w czasie nurkowania. Jak informuje Hurghada24.pl, do zdarzenia miało dojść w niedzielę, 14 stycznia, gdy obaj weszli do wody w większej grupie ludzi. Według nieoficjalnych informacji mieli zanurkować za głęboko, bez asekuracji innych osób. W czasie akcji ratowniczej poszkodowany miał zostać kapitan łodzi.