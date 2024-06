Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto został europosłem z Wielkopolski? Wyniki exit poll

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce. Sprawdź, kto wygrał eurowybory

Nowi europosłowie z Wielkopolski

W poniedziałek, 10 czerwca po godzinie 10:30 poznaliśmy ostateczne wyniki wyborów, oraz nazwiska nowych europosłów X kadencji Parlamentu Europejskiego (piątej dla Polski). Z Wielkopolski do Parlamentu Europejskiego w tej kadencji weszło aż sześciu kandydatów.

Kto jest nowym europosłem z Wielkopolski?

Ewa Kopacz (Koalicja Obywatelska)

Michał Wawrykiewicz (Koalicja Obywatelska)

Marlena Maląg (Prawo i Sprawiedliwość)

Anna Bryłka (Konfederacja)

Krzysztof Hetman (Trzecia Droga)

Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica)

Sylwetki posłów do Parlamentu Europejskiego

Ewa Kopacz - w polityce od lat 80. W latach 2001-2019 była posłanką z ramienia Platformy Obywatelskiej. W pierwszym rządzie Donalda Tuska była ministrą zdrowia. W 2011 roku została marszałkinią Sejmu, a po tym, jak Donald Tusk z premiera Polski stał się przewodniczącym Rady Europejskiej została pełniącą obowiązki przewodniczącego PO i premierką Polski w latach 2014-2015.

Michał Wawrykiewicz - Ma 53 lata, jest prawnikiem i adwokatem. Był mocno zaangażowany w obronę praworządności w Polsce podczas rządów PiS w latach 2015-2023. Wspiera ruchy LGBT+ od strony prawnej. Nagradzany w wielu plebiscytach. Był już ekspertem w Parlamencie Europejskim, czy Komisji Weneckiej

Marlena Maląg - Ma 59 lat, pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego. wieloletnia radna miejska i radna powiatowa. Była wicestarostą, a następnie wicewojewodą. Następnie była prezeską PFRON. W latach 2019-2023 była ministrą rodziny, pracy i polityki społecznej. W dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego z przełomu listopada i grudnia 2023 była ministrą rozwoju i technologii.

Anna Bryłka - ma 34 lata, pochodzi z Koła. Studiowała na UAM i UW. Bezskutecznie startowała z list Ruchu Narodowego w 2018 roku do sejmiku województwa wielkopolskiego, następnie z list Konfederacji do Parlamentu Europejskiego w 2019 i Sejmu w 2023. Była rzeczniczką prasową Konfederacji.

Krzysztof Hetman - ma 50 lat. Przez lata był samorządowcem w województwie lubelskim. W latach 2010-2014 był marszałkiem tego województwa. Od 2014 do 2023 roku zasiadał już w niepełnych dwóch kadencjach w Parlamencie Europejskim. Zrezygnował z mandatu europosła po wyborze na posła na Sejm w 2023 roku. Pod koniec roku został mianowany na ministra rozwoju i technologii w rządzie Donalda Tuska.

Joanna Scheuring-Wielgus - ma 52 lata. Pochodzi z Torunia. Działaczka społeczna, mecenaska kultury. Od 2014 roku działa w polityce, gdy bezskutecznie startowała na stanowisko prezydenta Torunia. W 2015 roku trafiła do Sejmu z listy partii .Nowoczesna Ryszarda Petru. W 2018 roku wraz z Petru i Schmidt założyła partię Teraz! W 2019 bezskutecznie startowała do Parlamentu Europejskiego z Wiosny Roberta Biedronia. W 2019 i 2023 roku do Sejmu trafiła z list Lewicy. Od 2023 roku była sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.