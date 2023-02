Przerażająca interwencja policjantów na strychu. "To ona tak warczy?!"

Uprawiali seks na wieży widokowej w Świętnie koło Wolsztyna! Sprawa trafiła do sądu, a ten ukarał... urzędnika!

Wielkopolskie: Kobieta opętana przez demona?! Policjanci byli przerażeni. "To ona tak warczy?!"

Nagrana i wrzucona do sieci interwencja wydarzyła się przed miesiącem w małej wiosce pod Nowym Tomyślem. Rodzina wezwała pomoc do agresywnej kobiety. - Nie była to interwencja związana z jakimkolwiek przestępstwem, a w sprawie nie jest prowadzone żadne postępowanie - powiedział Super Expressowi Majewski. W czym zatem problem? W nietypowym zachowaniu. Kobieta, która ukryła się na strychu domu, rzucała w funkcjonariuszy przedmiotami i wydawała się z siebie nietypowe dźwięki. Część internautów widzi w takim zachowaniu przejaw… opętania.

Nagrania publikujemy poniżej!

Jak informuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, mundurowi użyli wobec kobiety środków przymusu bezpośredniego i obezwładnili ją ze względu na jej niebezpieczne zachowanie. - Została przekazana ratownikom medycznym, którzy byli na miejscu i przewieziona do szpitala - wyjaśnia Majewski. Wiadomo, że była nietrzeźwa.

Teraz policja sprawdza, kto nagrał i kto upublicznił materiał z tej interwencji. - Prowadzimy postępowanie wyjaśniające właśnie w tej materii - dodaje na koniec Majewski.