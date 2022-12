Kobieta zaczęła rodzić i wezwała karetkę! Medycy podjęli trudną decyzję. Mała Zuzia urodziła się przed domem

Św. Józef bez nóg i ręki! Co się stało z szopką pod Poznaniem?

Kobieta zaczęła rodzić i wezwała karetkę! Medycy podjęli trudną decyzję. Mała Zuzia urodziła się prze domem

Mama Zuzi nie spodziewała się takiego obrotu spraw. Do wyznaczonego terminu porodu miała jeszcze całe 4 tygodnie, ale gdy w święta Bożego Narodzenia poczuła silne skurcze, wiedziała, że nie ma na co czekać. Wezwała pogotowie.

Gdy na miejsce przyjechała załoga Zespołu Ratownictwa Medycznego z Gniezna, okazało się, że wcześniakowi bardzo spieszyło się do przyjścia na świat.

Medycy uznali, że jest za mało czasu, by dojechać do szpitala w Gnieźnie. Poród odbył się więc… w karetce przed domem. Dziewczynka otrzymała 10 punktów w skali Apgar. Po wszystkim została z mama przewieziona do szpitala.

