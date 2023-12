Śmiertelny wypadek w Kaliszu. Kobieta zginęła na przejściu dla pieszych

87-letnia kobieta to ofiara śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych w Kaliszu. Do tragedii doszło na prostym odcinku ul. Nowy Świat, gdzie obowiązuje ruch jednokierunkowy, w poniedziałek, 11 grudnia, po godz. 14. Jak wynika ze wstępnych informacji policji, seniorka przechodziła przez oznakowane pasy, ale bez sygnalizacji świetlnej, gdy potrąciła ją prowadząca mini coopera 61-latka. Piesza zginęła na miejscu, a auto kierującej uszkodziło jeszcze trzy inne samochody, które stały zaparkowane w pobliżu. - Kobieta była trzeźwa, natomiast pobrano od niej krew do badań oraz zatrzymano dowód rejestracyjny auta i prawo jazdy - wyjaśnia młodsza aspirantka Edyta Marciniak z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Sprawą śmiertelnego potrącenia zajęła się również tamtejsza prokuratura, która nadzoruje postępowanie mundurowych zmierzające do ustalenia szczegółowych przyczyn i okoliczności wypadku.