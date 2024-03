Kobiety znów mogą zdecydować o swojej przyszłości! Ruszyła kampania „Sama wybierz samorząd”

Co tam się stało?!

Eksperci i ekspertki nie mają wątpliwości: w wyborach samorządowych powinno wziąć udział więcej osób niż w parlamentarnych czy prezydenckich. To właśnie tutaj pojedynczy głos jest mocniejszy – bo wybór dokonuje się na poziomie lokalnej społeczności, a nie całego kraju.

- Udział kobiet w wyborach jest kluczowy nie tylko z perspektywy równości płci, ale również ze względu na wpływ, jaki ich głosy mają na kształtowanie polityki, tak lokalnej, jak i ogólnokrajowej. Jak pokazują dane Polskiego Generalnego Studium Wyborczego to właśnie mobilizacja kobiet, szczególnie młodych, znacząco wpłynęła na ostateczny wynik wyborów 15 października 2023 roku - mówi dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS. Zaangażowanie i aktywność kobiet mogą znacząco zmieniać lokalne sceny polityczne.

- W kontekście nadchodzących wyborów samorządowych można mieć nadzieję, że ten trend aktywności się utrzyma, co może mieć znaczący wpływ na programy wyborcze partii, ich wyniki w wyborach, oraz realizację konkretnych polityk, szczególnie w obszarach ważnych dla kobiet, takich jak mieszkalnictwo, zdrowie psychiczne czy edukacja - dodaje Cześnik. W taką filozofię społecznej aktywności wpisuje się kampania "Sama Wybierz Samorząd” Fundacji SPS. - Jej siłą jest zaangażowanie licznych znanych i wspaniałych kobiet, które jednym głosem mówią: idź na wybory samorządowe i wybierz kandydatkę(-a), która(-y) będzie pracować na rzecz realizacji ważnych dla Ciebie spraw - mówią organizatorzy i organizatorki. W kampanię zaangażowały się aktorki, influencerki i ekspertki z wielu dziedzin.

W ramach przygotowań do kampanii Fundacja SPS przeprowadziła duży sondaż w internecie. Ankietę przygotowała i opracowała wspierająca fundację Magda Dziewguć, od lat zaangażowana w projekty aktywizacji zawodowej kobiet. W ankiecie wzięło udział ponad 10 000 kobiet z całej Polski. Z ich odpowiedzi wynika, że kluczowe dla nich są polityka mieszkaniowa, zdrowie psychiczne i działania na rzecz budowania wspólnoty, a za realizację większości z tych problemów odpowiadają właśnie władze samorządowe – m.in. rady gmin, powiatów czy sejmiki wojewódzkie.

Eksperci przypominają, jakie kompetencje mają władze gmin.

1. To władze gmin mogą negocjować z deweloperami czy na terenie danej inwestycji powstanie dodatkowa infrastruktura potrzebna mieszkańcom.

2. To od władz gmin zależy, czy podejmie działania zmierzające do wykonana modernizacji wodociągów lub sortowni odpadów tak, by nie były uciążliwe dla środowiska… i mieszkających w okolicy mieszkańców.

3. To od władz gmin zależy, czy na jej terenie będzie wystarczająco dużo miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz czy będą alternatywne rozwiązania wspomagające powrót kobiet do aktywności zawodowej.

4. To od władz gmin zależy, czy na jej terenie będzie dostępny tani transport publiczny, który pozwoli dojechać do szkoły, pracy czy lekarza.

5. To od władz gmin zależy, czy zapewnią najstarszym mieszkańcom (i ich rodzinom) pomoc opiekuńczą.

6. To od władz gmin zależy wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

