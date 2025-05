Spis treści

Upadek ogromnego polskiego zakładu? Niemal 600 pracowników żyje w niepewności

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "Pomet" z Wronek to zakład z ponad 70-letnią tradycją. Firma swoje korzenie ma w 1953 roku i od początku istnienia jej celem była resocjalizacja poprzez pracę i naukę zawodu osób pozbawionych wolności - więźniów. Zgodnie z informacjami podanymi na portalu biznes.interia.pl obecnie "Pomet" zatrudnia 590 osób, z czego aż 417 to osoby osadzone.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się jednak niepokojące informacje, bowiem okazało się, że 30 kwietnia 2025 roku przedsiębiorstwo złożyło wniosek o upadłość. Ta wiadomość wstrząsnęła szczególnie pracownikami, którzy obawiają się o swoją przyszłość. Wiadomo jednak, iż na ten moment sprawa znajduje się w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy, gdzie jest analizowana.

"Pomet" z Wronek walczy o przetrwanie. Jest stanowisko przedsiębiorstwa

Firma przed długi czas nie odnosiła się do pojawiających się w mediach informacji, lecz do szczegółów doszedł m.in. portal biznes.interia.pl, którego zarząd Pomet-u poinformował, iż w planach jest zachowanie marki firmy i miejsc pracy. Okazało się jednak, że trwają rozmowy co do modelu funkcjonowania i zorganizowania zakładu produkcyjnego we Wronkach.

Zapewniamy jednak, że zakład będzie istniał i realizował cele społeczno-gospodarcze. Społeczna odpowiedzialność jest nam szczególnie bliska stąd podejmujemy wszelkie starania, aby zachować status dotychczasowej organizacji - przekazano w przesłanym oświadczeniu.

Dodatkowo na stronie przedsiębiorstwa w ostatnim czasie pojawiło się także pełen oświadczenie.

W odpowiedzi na doniesienia medialne w sprawie złożenia przez Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "Pomet" we Wronkach wniosku o upadłość, informujemy, że Zarząd Przedsiębiorstwa oraz Służba Więzienna, dokładają wszelkich starań, aby zachować markę firmy, zakład produkcyjny i miejsca pracy oraz ab dalej realizować misję resocjalizacyjną, która jest wpisana w naszą 70-letnią tradycję. O szczegółach będziemy informowali we właściwym czasie, gdyż aktualnie trwają rozmowy i ustalenia co do modelu funkcjonowania i zorganizowania zakładu produkcyjnego we Wronkach - czytamy na portalu pomet-wronki.pl.