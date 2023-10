Ksiądz nie chce czuć zapachu kobiet na mszy! Szczególna prośba z ambony. "Proszę zważać na to"

Ksiądz Michał Woźnicki jest chyba jednym z najbardziej kontrowersyjnych duchownych. Jego słowa często wzbudzają skrajne emocje także u osób wierzących. Ten jednak pozostaje niezrażony krytyką i nadal można usłyszeć jego kazania. Wcześniej krytykował między innymi tatuaże, Ewę Swobodę czy reprezentację Polski. Wiele razy był upominany, jednak wciąż swoimi słowami wzbudza spore poruszenie. Ostatnio duchowny zwrócił się do kobiet ze szczególną prośbą.

- W kościele proszę zważać na to — jest to małe pomieszczenie — jak przychodzicie tu do kościoła, żeby nie używać, albo bardzo oględnie używać, i to określone jakieś środki zapachowe, żeby w domu w którym jesteśmy, w Domu Bożym, nie pachniało kobietą — mówił w ostatnich dniach.

Kontrowersyjny duchowny argumentował to tym, że wyperfumowane kobiety mają przeszkadzać innym wiernym o "wrażliwym sercu". - Żeby w kościele nie było czuć kobietami, bardzo proszę o to czcigodne niewiasty, szanując każdą z was — dodał z ambony.

Fragment zaskakującego kazania pokazujemy poniżej!

