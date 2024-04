Kto wygrał wybory w Poznaniu? Wiemy, jak głosowali poznaniacy. Wyniki II tury w Poznaniu

Kto wygrał wybory w Poznaniu? Wiemy, jak głosowali Poznaniacy!

Wyniki wyborów samorządowych 2024 w Poznaniu. W drugiej turze wyborów samorządowych o fotel prezydenta Poznania rywalizowali dwaj kandydaci. Obecnie urzędujący prezydent Jacek Jaśkowiak i Zbigniew Czerwiński. Na oficjalne wyniki wyborów w Poznaniu trzeba jeszcze poczekać. Opublikuje je PKW. Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Poznania znajdziecie również w tym artykule.

Poznaniacy nie poszli tłumnie do urn - frekwencja do godz. 12 wyniosła 11,16%. Zagłosowały tylko 42 104 osoby z 377 155 uprawnionych. Do godziny 17 frekwencja w Poznaniu wyniosła 29,53% - wydano 111 375 kart do głosowania.

Do godz. 17 najniższa frekwencja była w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 88 w Szkole Podstawowej nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań przy ul. Harcerskiej 3 i wyniosła 18,46%. Najwyższa frekwencja była w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 222 w Szkole Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka przy ul. Sarmackiej 105 i wyniosła aż 41,78%.