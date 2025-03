Lech Poznań - Stal Mielec. Ponad 20 tysięcy kibiców bawiło się na Enea Stadionie [ZDJĘCIA]

Lech Poznań - Stal Mielec. Tak wyglądał mecz

W sobotę (8 marca) podopieczni Nielsa Frederiksena pokonali Stal Mielec (3:1). W drużynie gospodarzy na listę strzelców wpisali się: Rasmus Carstensen, Daniel Håkans i Afonso Sousa. Honorowego gola dla gości strzelił Robert Dadok. - Myślę, że udowodniliśmy, że wracamy na odpowiednią ścieżkę. Jeśli chodzi o naszą boiskową dyspozycję, to wyglądaliśmy lepiej niż w dwóch poprzednich meczach rozgrywanych na naszym stadionie. Oczywiście to nie był to jeszcze perfekcyjny występ, do tego daleko, ale jest już lepiej. Mogliśmy to spotkanie wygrać wyżej, mieliśmy ku temu okazje. Trzeba jednak oddać Stali, że rzuciła nam wyzwanie i stworzyła nam trochę problemów. Dla nas najważniejsze jest to, że wracamy na właściwe tory i notujemy kolejne zwycięstwo - mówił po meczu trener Kolejorza.

Lech pozostaje więc liderem PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz w następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z mistrzem Polski - Jagiellonią Białystok.

Lech - Stal. Ponad 20 tysięcy kibiców na Enea Stadionie

Mecz Lech Poznań - Stal Mielec oglądało z perspektywy trybun 23 281 kibiców. Mamy zdjęcia fanów, które znajdziecie w poniższej galerii.