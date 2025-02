Lech Poznań - Widzew Łódź. Bezbłędna inauguracja Kolejorza

Przed pierwszym gwizdkiem rundy wiosennej było sporo obaw o formę Lecha Poznań. Podopieczni Nielsa Frederiksena bardzo szybko je rozwiali. Praktycznie od pierwszej minuty przejęli inicjatywę nad przyjezdnymi z Łodzi. Już w 5. minucie Afonso Sousa wyprowadził Kolejorza na prowadzenie. Do przerwy było 2:0, a to za sprawą Mikaela Ishaka, który kolejny raz pokazał, że jest doskonałym strzelcem, ale także urodzonym kapitanem zespołu. W drugiej połowie kibice obejrzeli trzy gole. Dla Kolejorza ponownie strzelali: Sousa i Ishak. Z kolei dla Widzewa honorowego gola strzelił Samuel Kozlovski.

- W pierwszym meczu rundy bądź sezonu nigdy nie wiesz, jak się zaprezentujesz, jak to wszystko będzie wyglądać i czego się spodziewać, więc dobrze było widzieć, że zaprezentowaliśmy wysoki poziom. Mieliśmy dużo dobrych momentów, przede wszystkim z piłką przy nodze. Jeśli chodzi o momenty bez piłki, to mogliśmy się czasami zachować lepiej, szczególnie na początku drugiej połowy, ale całościowo, to jesteśmy usatysfakcjonowani po tym spotkaniu. To pierwszy krok, który musimy wykonać wiosną, by osiągnąć nasze cele. Myślę jednak, że to był dobry krok - podsumował spotkanie trener Kolejorza, Niels Frederiksen.

Lech - Widzew. Tłumy na trybunach Enea Stadionu

Mecze Lecha Poznań w sezonie 2024/25 przyciągają tłumy kibiców. Jesienią średnia wyniosła blisko 30 tysięcy. W piątek w trakcie meczu Lech - Widzew magiczne "trzy dychy Kolejorza" zostały przekroczone. Mecz oglądało z perspektywy trybun 30 542 kibiców.

W poniższej galerii zobaczycie zdjęcia kibiców. Poszukaj na nich siebie lub swoich znajomych.