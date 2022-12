Trzylatek zadławił się orzeszkiem! Dramatyczne informacje. Wiemy, co dalej z chłopcem

Malutka tamandua tuli się do swojej mamy. To nagranie jest hitem. Nic słodszego dziś nie zobaczycie! [WIDEO]

Leszno. Trzylatek zadławił się orzeszkiem. Co dalej z dzieckiem?

Przypomnijmy, że chłopiec z Leszna zadławił się orzeszkiem w sobotę, 17 grudnia przed południem. Służby medyczne udały się na miejsce zdarzenia. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zatkanie dróg oddechowych, co doprowadziło do zatrzymania pracy serca przez 5 minut. Chłopcu przywrócono funkcje życiowe i zdecydowano o przetransportowaniu go śmigłowcem LPR do szpitala w Ostrowie Wlkp. Maluch trafił na dziecięcy oddział intensywnej opieki medycznej. Jak poinformował Adam Stangret, rzecznik placówki, trzylatek będzie wymagał specjalistycznej opieki. Dziecko przekazano do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej przy ul. Szpitalnej w Poznaniu. Niestety, jego stan jest nadal ciężki.

Dziecko na hulajnodze kontra kierowcy. Było o włos od tragedii Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.