Koszmar podczas polowania na dziki! Ojciec postrzelił swojego syna

O krok od tragedii w Wielkopolsce. Do zdarzenia doszło podczas próby upolowania dzika. Jak się okazało, ojciec zamiast do zwierzyny strzelił... do swojego syna. Na miejscu natychmiast pojawił się śmigłowiec LPR, który przetransportował mężczyznę do szpitala.