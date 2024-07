Skandal w Jarocinie. Naga kobieta zszokowała uczestników festiwalu!

To była przyczyna?

Nietypowe widoki na telebimie. Podczas festiwalu na ekranie pokazano nagą kobietę

Do bulwersujących scen doszło w sobotę, 20 lipca, tuż po godz. 19:00 podczas festiwalu w Jarocinie. W Strefie Mieszkańca, która pełna była m.in. atrakcji dla rodzin z dziećmi, w trakcie koncertu na telebimie pojawiła się... naga kobieta. Dodatkowo, żeńska postać dotykała się w miejsca intymne. Wszystko to na oczach będącej na miejscu burmistrz miasta, Urszula Wyremblewska-Korzyniewska, która natychmiast interweniowała u organizatora. Sytuacja wywołała niemałe zamieszanie i oburzenie obecnych festiwalowiczów.

- W sobotę 20 lipca po godzinie 19:00 na telebimie zainstalowanym w festiwalowej Strefie Mieszkańca przy ulicy Maratońskiej pojawiły się niecenzuralne treści. Obraz na tym ekranie nie był emitowany przez organizatora Strefy Mieszkańca (była nim spółka Jarocin Sport), ale był przesyłany ze sceny festiwalowej i stanowił wizualizacje do koncertu zespołu Homo Twist. W strefie przebywała w tym czasie burmistrz Jarocina Urszula Wyremblewska-Korzyniewska, która natychmiast podjęła interwencję u organizatora Jarocin Festiwal. Po kilkudziesięciu sekundach zaprzestano emisji obrazu na telebimie w Strefie Mieszkańca - przekazały w mediach społecznościowych władze gminy Jarocin.

Autorka kontrowersyjnego klipu komentuje sprawę

Sprawę zdążyła także skomentować sprawczyni całego zamieszania.

- Festiwal Jarocin to nie jest DisneyLand. Ilustracja multimedialna, którą mieli Państwo możliwość zobaczyć, to artystyczna wizja, która nie była przypadkowa. Tak ten klip miał wyglądać. O tym jest utwór - odniosła się do sprawy Maryla Blizowska, autorka klipu z nagą kobietą.

