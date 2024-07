Jak informuje Leszno Nasze Miasto, informację o zdarzeniu dotarła do służb ok. godz. 8 rano. Wezwane na miejsce służby potwierdziły zgłoszenie.

- Mężczyzna odwiedzał dziś swoją rodzinę i podczas tej wizyty zaczął się zachowywać nieracjonalnie. Wcześniej takie zachowania nie miały miejsca i to zaniepokoiło bliskich. W pewnym momencie mężczyzna wyszedł z domu, a rodzina wezwała nas na pomoc. Potwierdzamy, że w chwili zatrzymania miał on on przy sobie nóż. Nikt nie ucierpiał, a ze względu na stan psychiczny 27-latka, został on przekazany służbom medycznym i trafił do szpitala - powiedziała dziennikarzom portalu Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Jak udało się dowiedzieć, mężczyzna był trzeźwy.

