Poznań. Bakteria New Delhi w Szpitalu Miejskim

Sanepid w Poznaniu bada, jak doszło do zakażenia bakterią New Delhi w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia - informuje tvn24.pl. Wykryto ją u 11 pacjentów oddziału chorób wewnętrznych na pododdziale męskim, dlatego sprawą zajął się miejscowy sanepid. Sama placówka dodaje, że sytuacja "jest opanowana i stabilna" i że ośmiu pacjentów zostało już zwolnionych do domu. To dlatego, że nie o każdej osobie zakażonej New Delhi możemy mówić, że zaraziły się nią w wyniku działania tych bakterii. Dla większości osób, które są jej nosicielami, nie stanowią one zagrożenia.

Są jednak ludzie, który są szczególnie narażeni na powikłania wynikające z zakażenia. Mowa tutaj o osobach przewlekle hospitalizowanych, zmagających się z chorobami cywilizacyjnymi lub takich, które mają w sobie ciało obce, np. w postaci cewników.

Bakteria New Delhi