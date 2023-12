i Autor: Dolnośląska policja zdjęcie ilustracyjne

Koszmar na stawie

Lód załamał się pod 40-letnim mężczyzną. Tragedia cztery metry od brzegu

tas PAP 18:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tragedia we wsi Kwileń w Wielkopolsce. 40-latek wszedł na zamarznięty staw, ale lód okazał się niezbyt mocny. Niestety, doszło do najgorszego – mężczyzna wpadł do wody i utopił się.