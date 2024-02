Makabryczne rozwiązanie zagadki zaginięcia?! Odkrycie w piwnicy mrozi krew w żyłach

Wybuch ptasiej grypy. Zagazowano 21 tys. kaczek. "To wielkie zagrożenie"

Mężczyzna zaginął 25 lat temu. Teraz w piwnicy dokonano makabrycznego odkrycia. Zaginiony mieszkaniec Wielkopolski nie żyje?

Zagadki zaginięć są fascynujące i spędzają sen z powiek nie tylko zrozpaczonym rodzinom zaginionych czy funkcjonariuszom, ale i zwykłym ludziom, którzy często głowią się godzinami nad tym, co mogło się stać z osobami, które zniknęły i nigdy się nie odnalazły. Im więcej czasu mija od zaginięcia, tym mniejsze szanse na odnalezienie zaginionego. Ale czasami zdarza się, że zagadki rozwiązują się po wielu, wielu latach... Czyżby w Rudnej koło Piły (Wielkopolskie) doszło do właśnie takiej sytuacji? W piwnicy jednego z domów jednorodzinnych znaleziono ludzkie szczątki. Znalazł je nowy właściciel budynku przeprowadzający remont. Możliwe, że odnalazł ciało byłego właściciela posesji, który zaginął ćwierć wieku temu!

Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak, szczątki ludzkie znaleziono przypadkiem we wtorek, 20 lutego podczas prac remontowych w piwnicy. "Według biegłej antropolog, która była na miejscu są to szczątki mężczyzny. Jutro odbędzie się sekcja zwłok, być może uda się ustalić mechanizm śmierci. Tożsamość tej osoby chcemy ustalić na podstawie badań DNA. Rozważamy różne scenariusze tej sprawy. Mamy informację, że w 1999 roku zgłoszono zaginięcie mieszkańca tego domu, będziemy to weryfikować" – dodał prok. Wawrzyniak.

