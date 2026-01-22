Makabryczny widok nad jeziorem! 50 martwych łabędzi. Wiadomo, co je zabiło

Anna Kisiel
2026-01-22 10:14

Dramat w Jutrosinie pod Rawiczem (woj. wielkopolskie). 50 martwych łabędzi wyciągnęli z jeziora miejscowi strażacy. Już wiadomo, że przyczyną nieszczęścia był groźny wirus. Szczegóły w artykule.

Martwe dryfujące ptaki zauważono na jeziorze w Jutrosinie w poniedziałek, 19 stycznia, przed południem. Do pracy od razu ruszyli zawodowi strażacy z Rawicza oraz ochotnicy z Jutrosina oraz Rogożewa. Akcja była trudna, bo część ptaków była przymarznięta do lodu. Wstrząsający widok chwytał za serce, niektóre ptaki były nawet objedzone przez drapieżniki. Strażacy musieli wykorzystać łódź ratowniczą i sanie lodowe.

Makabryczny widok nad jeziorem! 50 martwych łabędzi. Wiadomo, co je zabiło
W sumie zebraliśmy 50 martwych ptaków - informował asp. Rafał Spychalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. 

Do pracy od razu ruszył też powiatowy weterynarz, którego zadaniem było odnalezieniem przyczyny tragedii ptaków. Jak poinformowała Magdalena Ogińska Powiatowa Lekarz Weterynarii w Rawiczu, u łabędzi stwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków. Badania przeprowadzone w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu dały dodatnie wyniki.

Jak informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epiedmiologiczna w Poznaniu, ptasia grypa u ludzi wywołuje objawy podobne do tych powodowanych zwykłą grypą: gorączkę, kaszel, ból gardła i mięśni. Wszyscy hodowcy drobiu, zwłaszcza posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych, powinni zachowywać ostrożność i stosować odpowiednie środki ograniczające do minimum kontakt między drobiem a dzikim ptactwem.

Łabędzie w policyjnej eskorcie
