Małe bociany już są! Radość w gnieździe Przygody i Dziedzica w Przygodzicach

Gniazdo w Przygodzicach cieszy się ogromną popularnością. W dzień i w nocy za pomoc kamer i przekazu internetowego można podglądać piękne i majestatyczne bociany.

Co roku tysiące internautów czeka na przylot bociana i jego partnerki, obserwuje ich starania o jajka, a potem wysiadywanie. Nie brakuje dramatów, w czasie suszy bociany wyrzucały już swoje młode, a w 2022 roku na przykład para bocianów była atakowana inne bociany, które chciały przejąć ich gniazdo. Dzielnie się bronili, chociaż przy okazji stracili dwa jajka. Tym razem z pięciu jaj - 26 maja - wykluło się czwarte piekle. Obserwatorzy gniazda są szczęśliwi i z wypiekami na twarzy obserwują, co wydarzy się w kolejnych dniach.

Jak mówią opiekunowie projektu, przygodzickie boćki są wzorowymi rodzicami. Jeszcze przed wykluciem oba ptaki chciały ogrzewać jaja. Dzięki obrączkom zakładanym w Polsce bocianom wiadomo, że Przygoda jest w 5. kalendarzowym roku życia, zaobrączkowana 7.07.2021 jako pisklę na gnieździe w Smolnej koło Oleśnicy w woj. dolnośląskim, 54 km od Przygodzic.

Bociany wracają do Polski – znak, że wiosna już tu jest!

Bociany to jedne z najbardziej lubianych ptaków w Polsce i symbol nadejścia wiosny. Po zimie spędzonej w Afryce wracają do nas już w marcu, a najwięcej z nich pojawia się na przełomie marca i kwietnia. Zajmują swoje gniazda – często te same od lat – i rozpoczynają sezon lęgowy. W ciągu kilku miesięcy wychowują młode, które pod koniec sierpnia razem z rodzicami wyruszają w długą podróż na południe. Polska jest jednym z najważniejszych miejsc lęgowych dla bocianów – co czwarty bocian na świecie gniazduje właśnie u nas! To zasługa wciąż licznych obszarów wiejskich, sprzyjającego klimatu i gościnności mieszkańców, którzy często pomagają ptakom przetrwać, montując specjalne platformy na gniazda i chroniąc ich siedliska. Bociany to nie tylko piękni goście z południa, ale i nieodłączna część polskiego krajobrazu i kultury.