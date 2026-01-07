28-latek zatrzymany po serii nocnych podpaleń aut. Przełom dzięki monitoringowi

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-07 13:48

Nowy Rok przyniósł przełom w sprawie serii podpaleń na poznańskim Nowym Mieście. Policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę podejrzanego o celowe zniszczenie aż ośmiu samochodów w rejonie osiedla Maltańskiego. Według funkcjonariuszy odpowie on również za kradzież pojazdu. Grozi mu do 5 lat więzienia.

28-latek zatrzymany po serii nocnych podpaleń aut. Przełom dzięki monitoringowi

i

Autor: KMP Poznań/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Do groźnych zdarzeń doszło na przełomie Sylwestra i Nowego Roku w okolicach ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Jak ustalili śledczy, w krótkim odstępie czasu siedem pojazdów zostało tam celowo podpalonych.

Policja potwierdziła również, że wcześniejsze – ósme – podpalenie miało miejsce w listopadzie 2025 r. Podkomisarz Łukasz Paterski informuje, że od pierwszych chwil sprawa była traktowana priorytetowo.

Kryminalni intensywnie pracowali nad każdym wątkiem. Analiza monitoringu, zabezpieczonych śladów i informacji operacyjnych pozwoliła nam na odtworzenie przebiegu zdarzeń i wytypowanie podejrzanego – mówi rzecznik policji.

Przełom nastąpił 5 stycznia, kiedy funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto zatrzymali 28-letniego mężczyznę. Według ustaleń mundurowych, tego samego dnia miał on także ukraść samochód zaparkowany przy ul. Warszawskiej.

Polecany artykuł:

Martwy mężczyzna na terenie szpitala położniczego. Zagadka, której nikt nie pot…

Pojazd został szybko namierzony i zabezpieczony przez policjantów – dodaje podkom. Paterski.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W prokuraturze usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia poprzez podpalenie aut oraz kradzieży pojazdu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Dziękujemy mieszkańcom za przekazywane informacje. W tej sprawie połączone działania kryminalnych i prewencji przyniosły szybki efekt – dodaje rzecznik poznańskiej policji.

Kraków: Zdemolował klatkę schodową w bloku w święta - relacja sąsiada
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki