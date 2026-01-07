28-latek zatrzymany po serii nocnych podpaleń aut. Przełom dzięki monitoringowi

Do groźnych zdarzeń doszło na przełomie Sylwestra i Nowego Roku w okolicach ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Jak ustalili śledczy, w krótkim odstępie czasu siedem pojazdów zostało tam celowo podpalonych.

Policja potwierdziła również, że wcześniejsze – ósme – podpalenie miało miejsce w listopadzie 2025 r. Podkomisarz Łukasz Paterski informuje, że od pierwszych chwil sprawa była traktowana priorytetowo.

Kryminalni intensywnie pracowali nad każdym wątkiem. Analiza monitoringu, zabezpieczonych śladów i informacji operacyjnych pozwoliła nam na odtworzenie przebiegu zdarzeń i wytypowanie podejrzanego – mówi rzecznik policji.

Przełom nastąpił 5 stycznia, kiedy funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto zatrzymali 28-letniego mężczyznę. Według ustaleń mundurowych, tego samego dnia miał on także ukraść samochód zaparkowany przy ul. Warszawskiej.

Pojazd został szybko namierzony i zabezpieczony przez policjantów – dodaje podkom. Paterski.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W prokuraturze usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia poprzez podpalenie aut oraz kradzieży pojazdu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Dziękujemy mieszkańcom za przekazywane informacje. W tej sprawie połączone działania kryminalnych i prewencji przyniosły szybki efekt – dodaje rzecznik poznańskiej policji.