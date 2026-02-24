Sztuczna inteligencja wskazała najpiękniejszą wieś w Wielkopolsce. Wybór zaskakuje?

Werdykt, który zmienia wszystko

Czy sielski klimat może iść w parze z miejską wygodą? Okazuje się, że dla technologii nie ma rzeczy niemożliwych. Po głębokiej analizie krajobrazu, liczby mieszkańców i znaczenia administracyjnego, sztuczna inteligencja wydała jasny werdykt. Na prowadzenie w tym niezwykłym rankingu wysuwają się Skalmierzyce – i nie jest to pomyłka. To jedna z największych wsi w województwie wielkopolskim, która dumnie pełni funkcję siedziby gminy Nowe Skalmierzyce.

Wieś o miejskim charakterze?

Miejsce położone w powiecie ostrowskim, na południu regionu, to prawdziwy fenomen. Mieszka tu około 2 tysiące osób, co w skali wiejskiej jest liczbą imponującą. To jednak nie wszystko. Skalmierzyce, choć formalnie pozostają wsią, tętnią życiem niczym małe miasteczko. Posiadają rozwiniętą infrastrukturę, urzędy i usługi, których próżno szukać w typowych rolniczych osadach. Ta nietypowa mieszanka sprawia, że miejscowość od lat budzi ogromne emocje i jest często określana mianem wsi o miejskim charakterze. Zdjęcia miejscowości znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Perełka, którą warto odwiedzić

Dla przyjezdnych granica między Skalmierzycami a sąsiednimi Nowymi Skalmierzycami (posiadającymi prawa miejskie) jest niemal niezauważalna. W praktyce tworzą one jeden organizm, gdzie zabudowa płynnie przechodzi z jednej miejscowości do drugiej. Mimo to, nie brakuje tu kojącej zieleni i przestrzeni, która pozwala odetchnąć od zgiełku, łącząc wiejską ciszę z codzienną wygodą. To idealna alternatywa dla turystów szukających mniej oczywistych atrakcji – rzut beretem od Ostrowa Wielkopolskiego czy Kalisza.