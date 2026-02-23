Najlepsze kebaby w Poznaniu – TOP 10 poznańskich kebabów

Najlepszy kebab Poznań - LISTA
Kiedy dopada nas nagły głód, szukamy szybkiego, sycącego i smacznego posiłku. Kebab, ze swoją bogactwem smaków i różnorodnością form, idealnie wpisuje się w te potrzeby, stając się często wyborem numer jeden na spontaniczny lunch, szybką kolację po długim dniu, czy energetyczną przekąskę po wieczornym wyjściu. Niezależnie od okazji, poszukiwanie najlepszego kebabu w Poznaniu to zadanie, któremu chętnie się poddajemy, aby odkryć miejsca serwujące prawdziwe kulinarne doznania. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie poznańskich lokali, które wyróżniają się jakością składników, oryginalnymi sosami i wyjątkową atmosferą, opierając się na opiniach samych klientów.
- Street
- Adres: Krakowska 34/1C, 61-893 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Przyjechałem do Poznania z Krakowa na weekend i długo szukałem dobrego kebabu z prawdziwym mięsem – nie mielonką. W końcu trafiłem do Street i to był strzał w dziesiątkę! Świetne mięso, świeże dodatki i genialny smak. Zdecydowanie najlepszy kebab w Poznaniu!"
- Kebab Faraon
- Adres: Osiedle Zwycięstwa Pawilon 111, 61-640 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobry kebab, sporo mięsa, smaczne sosy, na życzenie do opcji z frytkami dostaliśmy warzywa. Bardzo miły właściciel. Cena również niewygórowana jak za tą wielkość porcji."
- Habanero Premium Kebab Poznań Centrum
- Adres: Wysoka 12, 61-850 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Naprawdę pyszny kebab Wybrałam wersję w bułce - mięso soczyste, świetnie doprawione i naprawdę bardzo dobrej jakości, a do tego świeże, chrupiące warzywa, które robią mega robotę. Na duży plus ciekawe, wyraziste sosy – idealnie dobrane, nieprzytłaczające smaku mięsa, tylko fajnie go podkręcające Porcje konkretne, wszystko przygotowane na świeżo, a całość po prostu pyszna. Do tego przesympatyczna obsługa, której zależy na tym aby klient wyszedł zadowolony, a nie po prostu obsłużony. Zdecydowanie miejsce warte polecenia, na pewno wrócę przy kolejnej wizycie w Poznaniu"
- Turecka-Szama
- Adres: Głogowska 99A, 60-738 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Rewelacyjny kebab w niepozornej budce na poznańskim Łazarzu. Jednym z największych atutów serwowanych tu kebabów jest lawasz - wypiekany na miejscu, miękki i elastyczny. Mięso z kurczaka dobrze doprawione, wilgotne, w odpowiedniej ilości. Warzywa świeże, sosy bez zarzutu. Kebab dokładnie zawinięty, nic nie wycieka i można zjeść go w całości bez wylania na siebie sosu Lokal jest maleńki, są 3-4 miejsca siedzące w środku i kilka przed wejściem. Dla gości za darmo dostępna jest ciepła turecka herbata. Czas oczekiwania na kebaba wynosi do 10 minut. Obsługa przemiła i bardzo zaangażowana. Jak dla mnie rewelacja, polecam serdecznie"
- TÖP Modern Turkish Kebap
- Adres: Górna Wilda 79, 61-563 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Top kebab w Poznaniu. Dla mnie Top 3 i podium. Mięso kraftowe ręcznie przez nich robione jest wyśmienite. Warzywa świeże i soczyste. Sosy wyśmienite, czosnkowy kozacki jest ! A frytki są genialne. Za każdym razem bierzemy 1 i za każdym razem zawsze odmawiamy kolejne. Wypróbowaliśmy na miejscu, na wynos i z dowozem, nie ma żadnej różnicy, za każdym razem jest tak samo dobre Polecam każdemu wpaść i spróbować. A obsługa jest zawsze miła i uśmiechnięta, nawet jak klienci są niezdecydowani. Menu małe, proste = idealne. Lokal fajnie zagospodarowany, a ławeczki przed prawie zawsze pełne ludzi !"
- Kraszkebab
- Adres: Kraszewskiego 9B, 60-501 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo fajne miejsce. Do dużego zestawu kola gratis , zamówienie dostarczone do samego stolika, duży wybór sosów, muzyka gra , fajna obsługa. Jestem mega zadowolony i na pewno wrócę za następnym kebabem."
- Piri-Piri Kebab Poznań Bukowska
- Adres: Bukowska 273, 60-189 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Dzisiaj byłem tam drugi raz , lawasz bardzo smaczny, brałem 2x to samo średni lawasz z mięsem mieszanym, a moja żona jadła lawasz z falafelem mowilaz że bardzo dobry. Nie dodają tej biednej kapusty tylko sałatę, mięso i porcje takie jak powinny być. Miła obsługa, czas oczekiwania na posiłek dość krótki. Ogólnie polecam, dzisiaj widziałem , że jeden pan brał kebabika w bułce i wyglądał dość obiecująco, następnym razem z pewnością też wezmę w bułce. Jak najbardziej wrócę tam jeszcze nie raz i polecam spróbować to miejsce."
- PAN TUREK
- Adres: Wielka 22, 61-775 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Noo to zjawilismy sie uwielbiajac smaki kuchni tureckiej. Każdy zamówiliśmy to co lubisz iskender, adana, beyti, kurczak, kawusia na dopełnienie I lawasze z baklava na wynos. Od progu tureckie powitanie I zaprowadzenie do stolika. Miło, czysto, duzo przestrzeń I mieksc siedzacych. Glosne rozmowy turkow Daly znac ze to wlasciwe I autentyczne miejsce.. jedzonko pierwsza klasa, smak, zapach, przyprawy..palce lizać. Zawitalismy tu pierwszy raz ale juz wiemy ze nie ostatni. Doskonale polecamy"
- Turkish Kebab (Halal)
- Adres: Święty Marcin 45, 61-714 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Właściciel mega miły i pomocny super doradził i dorzucił gratis tortillę z wołowiną, co było genialnym bonusem! Kebab pyszny mięso kraftowe, soczyste, świeże warzywa autentyczny turecki smak. Polecam każdemu!"
- Kebab U Salmana
- Adres: Wierzbięcice 42/3A, 61-568 Poznań
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pyszny kebab, jeden z najlepszych jakie jadłem a było ich sporo. Bardzo dobrej jakości mięso z fajnymi przyprawami, warzywa świeże i smaczne. Ceny niskie a porcje większe niż można się spodziewać, wszystko bardzo szybko przygotowane. Byłem tu już kolejny raz i na pewno wrócę!"