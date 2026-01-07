Policja przerywa poszukiwania zaginionego Krzysztofa. Ich finał jest tragiczny!

We wtorek, 6 stycznia, około godziny 13.00 służby zakończyły działania poszukiwawcze. Tego dnia strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach odnaleźli ciało zaginionego 43-latka.

Ciało zaginionego mężczyzny było na polu pomiędzy Morzewem a Rzadkowem. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chodzieży będą wyjaśniać okoliczności śmierci 43-latka – przekazał dziennikarzom mł. asp. Wojciech Zeszot, rzecznik prasowy pilskiej policji.

W akcję zaangażowane były wszystkie jednostki z terenu Gminy Kaczory, a także trzech panów poruszających się quadami, którym serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie - przekazali druhowie z OSP Kaczory.

Z ustaleń, do których dotarła redakcja asta24.pl, wynika, że mężczyzna mógł targnąć się na własne życie. Według nieoficjalnych informacji miał wcześniej zmagać się z trudną, rodzinną tragedią, która dotknęła go kilka miesięcy temu.

Służby nie potwierdzają na tym etapie motywów ani okoliczności zdarzenia - postępowanie dopiero się rozpoczęło.

Przypomnijmy: 31 grudnia, około godziny 17.00, 43-letni Krzysztof N. wyszedł z domu w Kaczorach w nieznanym kierunku. Od tamtej chwili nie nawiązał kontaktu z rodziną i nie wrócił do miejsca zamieszkania. Policja prowadziła intensywne poszukiwania od momentu zgłoszenia zaginięcia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.