Mały bohater z wielkim sercem! 10-latek uratował tonącego 5-latka w Zamorzu

Podczas wakacyjnej kąpieli w Zamorzu 5-latek zaczął tonąć, oddalając się od brzegu.

Na ratunek rzucił się 10-letni chłopiec, który szybko odholował malucha na brzeg.

Dzięki szybkiej reakcji młodego bohatera udało się uniknąć tragedii, a 5-latek trafił pod opiekę medyczną.

To była zwykła wakacyjna kąpiel – słońce, woda, pluskające się dzieci. We wtorek, 12 sierpnia, około godziny 18 nad jeziorem w Zamorzu (gmina Pniewy) bawił się 5-latek pod opieką swojej mamy. Chwila nieuwagi wystarczyła, by chłopiec znalazł się w niebezpiecznej sytuacji – zbyt daleko od brzegu, w rejonie czerwonej bojki, zaczął się topić.

Na szczęście w wodzie był ktoś, kto zachował czujność. 10-letni chłopiec, zamiast wpadać w panikę, błyskawicznie ruszył do akcji. Podpłynął do malucha, chwycił go i odholował na brzeg. Tam czekali już inni plażowicze, którzy pomogli przekazać dziecko matce.

Jak przekazała policja w Szamotułach, 5-latek był przytomny, ale krztusił się wodą. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, a ratownicy zdecydowali o przewiezieniu chłopca do szpitala. Tam został objęty opieką medyczną.

Mundurowi podkreślają, że reakcja młodego bohatera zasługuje na najwyższe uznanie. – To przykład dojrzałego, odpowiedzialnego i godnego naśladowania zachowania. Dzięki jego uważności udało się zapobiec tragedii – czytamy w komunikacie policji.

Ta historia pokazuje, że bohaterowie nie zawsze noszą peleryny – czasem mają mokre kąpielówki, zadyszkę od pływania i szeroki uśmiech. Dzięki jednej odważnej decyzji 10-latek pokazał, że pomoc drugiemu człowiekowi to wartość, która nie zna wieku.

Niemcy niszczyli budynek Filharmonii Krakowskiej. Bohaterska postawa byłego policjanta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.