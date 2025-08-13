Mały bohater z wielkim sercem! 10-latek uratował tonącego 5-latka w Zamorzu

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-13 13:54

Zwykłe popołudnie nad jeziorem w Zamorzu zamieniło się w scenę prawdziwego bohaterstwa. 10-letni chłopiec, widząc tonącego malucha, bez wahania ruszył na pomoc i ocalił mu życie. Jak podaje policja w Szamotułach, jego reakcja była wzorowa – i to zarówno pod względem odwagi, jak i odpowiedzialności.

Mały bohater z wielkim sercem! 10-latek uratował tonącego 5-latka w Zamorzu

i

Autor: Anna Kisiel/Super Express zdjęcie ilustracyjne
  • Podczas wakacyjnej kąpieli w Zamorzu 5-latek zaczął tonąć, oddalając się od brzegu.
  • Na ratunek rzucił się 10-letni chłopiec, który szybko odholował malucha na brzeg.
  • Dzięki szybkiej reakcji młodego bohatera udało się uniknąć tragedii, a 5-latek trafił pod opiekę medyczną.

To była zwykła wakacyjna kąpiel – słońce, woda, pluskające się dzieci. We wtorek, 12 sierpnia, około godziny 18 nad jeziorem w Zamorzu (gmina Pniewy) bawił się 5-latek pod opieką swojej mamy. Chwila nieuwagi wystarczyła, by chłopiec znalazł się w niebezpiecznej sytuacji – zbyt daleko od brzegu, w rejonie czerwonej bojki, zaczął się topić.

Na szczęście w wodzie był ktoś, kto zachował czujność. 10-letni chłopiec, zamiast wpadać w panikę, błyskawicznie ruszył do akcji. Podpłynął do malucha, chwycił go i odholował na brzeg. Tam czekali już inni plażowicze, którzy pomogli przekazać dziecko matce.

Jak przekazała policja w Szamotułach, 5-latek był przytomny, ale krztusił się wodą. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, a ratownicy zdecydowali o przewiezieniu chłopca do szpitala. Tam został objęty opieką medyczną.

Mundurowi podkreślają, że reakcja młodego bohatera zasługuje na najwyższe uznanie. – To przykład dojrzałego, odpowiedzialnego i godnego naśladowania zachowania. Dzięki jego uważności udało się zapobiec tragedii – czytamy w komunikacie policji.

Ta historia pokazuje, że bohaterowie nie zawsze noszą peleryny – czasem mają mokre kąpielówki, zadyszkę od pływania i szeroki uśmiech. Dzięki jednej odważnej decyzji 10-latek pokazał, że pomoc drugiemu człowiekowi to wartość, która nie zna wieku.

Niemcy niszczyli budynek Filharmonii Krakowskiej. Bohaterska postawa byłego policjanta
Sonda
Ratowałeś/aś kiedyś tonącego?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZAMOTUŁY
POLICJA SZAMOTUŁY