8-latek po upadku na hulajnodze. Pierwszy taki zabieg w Wielkopolsce!

Jak poinformowała placówka w mediach społecznościowych, wykonana tomografia wykazała podwójne złamanie: trzonu i wyrostka kłykciowego. Dzięki specjalnemu instrumentarium zakupionemu przez Wielkopolskie Centrum Pediatrii, możliwe było przeprowadzenie zabiegu osteosyntezy na miejscu, bez konieczności przewożenia Jeremiego do odległych ośrodków. – To pierwszy taki zabieg w naszym szpitalu – podkreślają lekarze.

Operacja przebiegła pomyślnie. Zespół medyczny tworzyli dr n. med. Joanna Bilska-Stokłosa, która prowadziła zabieg, oraz asystujący lekarze Michał Marcinkowski i Marcin Bana. Wspierali ich pielęgniarka operacyjna Anna Wieczorek oraz pielęgniarki asystujące Justyna Walczak i Anna Rozwałka. Kluczową rolę odegrał także zespół anestezjologiczny – lek. Paweł Kowal i pielęgniarka Paulina Ogorzelec.

Sukces zabiegu pokazuje, jak ważne są inwestycje w sprzęt medyczny. Dzięki nim możliwe stało się świadczenie nowoczesnej i specjalistycznej pomocy dzieciom w trudnych przypadkach, które dotychczas wymagały transportu do innych miast. – Całe szczęście, nie musiał jechać do odległych ośrodków – podkreślili pracownicy szpitala w swoim wpisie.

Dla Jeremiego operacja zakończyła się szczęśliwie. Po kilku dniach rekonwalescencji chłopiec wrócił już do domu. – Życzymy Ci dużo zdrowia, Chłopaku! – przekazał zespół medyczny w poruszającym poście, który zebrał wiele ciepłych komentarzy internautów.

Historia 8-latka to nie tylko opowieść o dziecięcej zabawie zakończonej groźnym wypadkiem, ale również przykład tego, jak szybka diagnostyka i dostęp do nowoczesnych metod leczenia mogą zadecydować o powodzeniu terapii. To także dowód na to, jak ogromne znaczenie mają zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek oraz wsparcie instytucji inwestujących w rozwój szpitali dziecięcych.