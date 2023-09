Co to za Ruch Dobrobytu i Pokoju? Wystawił swoje listy w Wielkopolsce

Kim jest Manuela Michalak?

Manuela Michalak urodziła się w 1974 roku w Poznaniu. Od niedawna jest magistrem psychologii, po skończonych studiach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Znana jednak najbardziej jest z udziału w 1. polskiej edycji najbardziej znanego na Świecie reality-show Big Brother, emitowanego w TVN w 2001 roku. Doszła tam do finału, zajmując 2. miejsce. Przegrała z Januszem Dzięciołem, który także próbował swoich sił w polityce.

Manuela z Big Brothera senatorką?

Bezpartyjni Samorządowcy w środę, 6 września zarejestrowali swoje kandydatury do Senatu, w tym w okręgu 95 obejmującym Ostrów Wielkopolski i ościenne powiaty. Jak się okazało ich kandydatką w tym okręgu jest... Manuela Michalak. Nie jest to debiut finalistki Big Brothera w polityce. Jeszcze w 2001 roku wstąpiła do Unii Wolności (dzisiaj pod nazwą Unia Europejskich Demokratów).

Kontrkandydaci finalistki Big Brothera w walce o Senat

Oprócz Manueli Michalak do Senatu z okręgu ostrowskiego wystartuje także troje innych kandydatów. Są to: Ewa Matecka (Pakt Senacki), Łukasz Mikołajczyk (PiS) i Piotr Piechowiak (Konfederacja). Do Senatu obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze. Oznacza to więc, że tylko zwycięzca w tym okręgu zdobędzie mandat senacki i zasiądzie w Izbie Wyższej polskiego Parlamentu.