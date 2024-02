i Autor: pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

jak do tego doszło?!

Maszyna do produkcji kartonów wciągnęła rękę 32-latka! Uratowali go inni pracownicy

Koszmar w Wielkopolsce! Maszyna do produkcji kartonów wciągnęła i zmiażdżyła rękę 32-latkowi podczas pracy na hali produkcyjnej. Do zdarzenia doszło w środę, 7 lutego. Ranny mężczyzna trafił już do szpitala.