Mężczyzna zmarł na pogrzebie. Żałobnicy, nie wiedzą kim był. Ksiądz kontynuował nabożeństwo

Straszne!

Dramat rozegrał się podczas nabożeństwa w kościele pod wezwaniem św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim. Zasłabł tam mężczyzna w wieku ok. 60 lat. Niestety, ratownikom nie udało się go uratować. Co więcej, nieznana jest tożsamość denata. Lokalne media podają, że ksiądz kontynuował ceremonię.