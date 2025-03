Nowa funkcja w archidiecezji warszawskiej! Chodzi o pomoc potrzebującym. "Musimy wychodzić do każdego człowieka"

Wjechał autem do środka sklepu! Kasjerka zabrana do szpitala. Szokujący wypadek pod Kościanem

Spis treści

Poznań. Pracownik pobity przez mieszkańców osiedla Maltańskiego?

Nie wiadomo, kto ma rację w sprawie rzekomej bójki na osiedlu Maltańskim w Poznaniu, bo strony sporu przedstawiają w tej sprawie odmienne wersje. Konflikt trwa od dłuższego czasu, ale jak wynika z najnowszych informacji, może coraz bardziej narastać. Zarządca terenu prowadzi tam prace rozbiórkowe, powołując się na wyroki sądów, które miały zwrócić teren, zagrabiony przez władze PRL, prawowitemu właścicielowi. Problem w tym, że nie chcą go opuścić mieszkańcy, którzy twierdzą, że rozbiórka jest prowadzona nielegalnie.

Jak informuje spółka Komandoria, zarządca terenu, ludzie z osiedla Maltańskiego mieli pobić jednego z pracowników, który prowadził tam rozbiórkę.

- Do ataku doszło podczas prac na niezamieszkanych działkach osiedla Maltańskiego. Niewielkagrupka mieszkańców i osób z zewnątrz zablokowała prace, a następnie dokonała napaści.Pracownik został pobity, a jego okulary zdeptane. Sprawcy zniszczyli również mienie służbowe.Poszkodowany zgłosił sprawę policji, która prowadzi czynności wyjaśniające - czytamy w oświadczeniu zarządcy terenu z dnia 5 marca.

Policja nie potwierdza informacji o bójce, ale mówi o wielokrotnych interwencjach

Policja w Poznaniu poinformowała redakcję "Super Expressu", że wbrew powyższym informacjom do mundurowych nie wpłynęło jednak żadne zgłoszenie w tej sprawie ani nie jest w związku z tym prowadzone żadne postępowanie. Mundurowi wspominają za to o innym zdarzeniu.

- Tam już wcześniej dochodziło wielokrotnie do sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi budowlańcami a mieszkańcami ogródków działkowych. Ostatnia interwencja miała miejsce we wtorek, 4 marca, gdy w samochodzie osób prowadzących prace rozbiórkowe przebito dwie opony. Po analizie monitoringu funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który był w dodatku poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za jazdę po alkoholu - tłumaczy Andrzej Borowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Mieszkańcy nazywają doniesienia zarządcy "bajkami"

Jak informuje Radio Poznań, mieszkańcy osiedla Maltańskiego nazywają zarzuty o udział w bójce "bajkami", twierdząc, że sami byli ofiarami ataków ze strony budowlańców. Pan Marek przekonuje, że jeden z pracowników prowadzących rozbiórkę psiknął go gazem. Mężczyzna podważa też legalność prac budowlanych.

- Panowie wyburzyciele stwierdzili, że w dokumentach nie wszystko się zgadza, dlatego opuszczają teren rozbiórki - mówi.

Brutalna bójka dwóch nastolatek. Nikt nie zareagował Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.