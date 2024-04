Morze łez po śmierci 18-letniej Jagody spod Krotoszyna. Miała piękne plany, teraz rodzina szykuje jej pogrzeb

Niesłusznie skazany Arkadiusz Kraska ujawnia taśmy zbrodni! "Czas, aby to ujrzało światło dzienne"

Marzyła o karierze w branży reklamowej, niedługo miała zdawać maturę. Piękne plany Jagody zniweczył wypadek w miejscowości Lutogniew. 18-letnia Jagoda trafiła do szpitala. Lekarze robili wszystko co w ich mocy, ale stan pacjentki od początku był bardzo ciężki. W połowie kwietnia spłynęły do nas wieści najgorsze z możliwych. Uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.F. Libelta w Krotoszynie nie przeżyła.

- Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca, jak śnieg podczas bezwietrznej nocy - napisali przedstawiciele społeczności szkolnej, dodając wyrazy współczucia, kierowane w kierunku rodziny Jagody. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami z wypadku w Wielkopolsce.

18-letnia Jagoda przegrała walkę o życie! Słowa uczniów i nauczycieli łamią serca na miliony kawałków

Krotoszyn: Jagoda nie przeżyła wypadku. Jest data pogrzebu 18-latki

Nasza redakcja przyłącza się do wyrazów współczucia, kierowanych w kierunku rodziny Jagody. Wszystkie okoliczności wypadku w Wielkopolsce wyjaśnia śledztwo, prowadzone pod nadzorem prokuratora. Do ewentualnych, nowych ustaleń będziemy wracać w kolejnych materiałach. W zdarzeniu obrażenia odniósł również brat bliźniak Jagody. Bliscy 18-latki przygotowują jej pogrzeb. Na uroczystości na pewno pojawią się przedstawiciele technikum, do którego chodziła.

- Naszą koleżankę, Ś.P. Jagodę, pożegnamy podczas mszy św. żałobnej 20 kwietnia, w sobotę, o godzinie 13.00 w kościele klasztornym w Kobylinie. Po mszy św. odprowadzimy Jagodę na miejsce wiecznego spoczynku - informują w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że nawet niebo będzie płakać po śmierci niewinnej dziewczyny.